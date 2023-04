Naufrágio ao largo da Tunísia. Número de migrantes mortos sobe para 25

Uma embarcação de madeira afundou, esta quarta-feira, com cento e dez migrantes provenientes de África.



Setenta e seis pessoas foram resgatadas com vida, as restantes continuam desaparecidas.



Só nos primeiros três meses do ano, a guarda nacional da Tunísia intercetou catorze mil migrantes a tentar entrar na Europa.