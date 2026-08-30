Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos oito mortos

De acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, que cita o primeiro-ministro da República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Ünal Üstel, oito pessoas morreram no naufrágio. O ferry transportava 259 passageiros e oito tripulantes. O capitão e os restantes tripulantes foram detidos para interrogatório.

O ferry privado partiu do porto de Kyrenia às 12h30 (10h30 em Portugal Continental) e começou imediatamente a afundar por razões desconhecidas, indicaram as autoridades.

A embarcação seguia para o porto turco de Tasucu, na província de Mersin, no Mediterrâneo Oriental. O ferry envolvido, um catamarã, fazia o transporte marítimo diário entre o Chipre do Norte e a Turquia.

Questionado sobre o que provocou o naufrágio, o líder cipriota turco, Tufan Erhurman mencionou uma tempestade que ocorreu no sábado, mas afirmou que as condições meteorológicas eram consideradas adequadas para a navegação no momento do naufrágio.



As autoridades cipriotas turcas informaram que o capitão da embarcação e sete tripulantes foram detidos para interrogatório.

Segundo a agência Reuters, os sobreviventes relataram que o ferry se movia erraticamente antes do naufrágio. Após vários impactos com a superfície da água, o último embate partiu a proa da embarcação de dois cascos, permitindo a entrada de água.

“A embarcação estava a mover-se muito mal. Subia e descia constantemente, tremendo violentamente”, disse Efe Multici, um sobrevivente, à CNN Turk.



“Três ou quatro minutos depois, o ferry saltou alto no ar e caiu com força. A parte dianteira esquerda abriu-se e a água começou a entrar", acrescentou.

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.



O presidente da Câmara de Kyrenia, Murat Senkul, afirmou que o navio pertencia à companhia de "ferries" Filo Denizcilik e que se afundou ao largo da praia de Diana, na costa norte de Chipre.

Poucas horas após o naufrágio, a embarcação "afundou completamente a uma profundidade de 514 metros", anunciou o Ministro dos Transportes da República Turca do Chipre do Norte, Erhan Arikli.



O Chipre do Norte é um Estado separatista reconhecido apenas pela Turquia, que apoia a região económica e militarmente.

O território insular da ilha de Chipre está dividido entre a República de Chipre e a República Turca de Chipre do Norte desde 1974, ano em que a Turquia invadiu o país.