Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos oito mortos

Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos oito mortos

Um "ferry" com cerca de 270 pessoas a bordo naufragou ao largo da costa do norte de Chipre, provocando pelo menos oito mortos. O capitão e a tripulação foram detidos para interrogatório.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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De acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, que cita o primeiro-ministro da República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Ünal Üstel, oito pessoas morreram no naufrágio. O ferry transportava 259 passageiros e oito tripulantes. O capitão e os restantes tripulantes foram detidos para interrogatório.

O ferry privado partiu do porto de Kyrenia às 12h30 (10h30 em Portugal Continental) e começou imediatamente a afundar por razões desconhecidas, indicaram as autoridades. 

A embarcação seguia para o porto turco de Tasucu, na província de Mersin, no Mediterrâneo Oriental. O ferry envolvido, um catamarã, fazia o transporte marítimo diário entre o Chipre do Norte e a Turquia.

Questionado sobre o que provocou o naufrágio, o líder cipriota turco, Tufan Erhurman mencionou uma tempestade que ocorreu no sábado, mas afirmou que as condições meteorológicas eram consideradas adequadas para a navegação no momento do naufrágio.

As autoridades cipriotas turcas informaram que o capitão da embarcação e sete tripulantes foram detidos para interrogatório. 

Segundo a agência Reuters, os sobreviventes relataram que o ferry se movia erraticamente antes do naufrágio. Após vários impactos com a superfície da água, o último embate partiu a proa da embarcação de dois cascos, permitindo a entrada de água.

“A embarcação estava a mover-se muito mal. Subia e descia constantemente, tremendo violentamente”, disse Efe Multici, um sobrevivente, à CNN Turk.

“Três ou quatro minutos depois, o ferry saltou alto no ar e caiu com força. A parte dianteira esquerda abriu-se e a água começou a entrar", acrescentou. 

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.

O presidente da Câmara de Kyrenia, Murat Senkul, afirmou que o navio pertencia à companhia de "ferries" Filo Denizcilik e que se afundou ao largo da praia de Diana, na costa norte de Chipre.

Poucas horas após o naufrágio, a embarcação "afundou completamente a uma profundidade de 514 metros", anunciou o Ministro dos Transportes da República Turca do Chipre do Norte, Erhan Arikli.

O Chipre do Norte é um Estado separatista reconhecido apenas pela Turquia, que apoia a região económica e militarmente. 

O território insular da ilha de Chipre está dividido entre a República de Chipre e a República Turca de Chipre do Norte desde 1974, ano em que a Turquia invadiu o país. 

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