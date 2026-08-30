Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos seis mortos

De acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, que cita o primeiro-ministro da República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Ünal Üstel, seis pessoas morreram no naufrágio e 172 foram resgatadas.



"O primeiro-ministro da RTNC, Üstel, anunciou que 172 pessoas foram resgatadas do navio que naufragou, que transportava 267 pessoas, que seis pessoas perderam a vida e que as operações de busca e salvamento continuam", informou a Anadolu.

A embarcação, do tipo catamarã, fazia a ligação entre o porto de Kyrenia (também conhecido como Girne), no norte da ilha de Chipre, e o porto turco de Tasucu, na província de Mersin.

"A guarda costeira e a população deslocaram-se rapidamente para o local. Aqueles que tinham barcos vieram ajudar. As nossas equipas médicas estão prontas, fizemos todas as preparações necessárias", afirmou Üstel.

Ustel disse que o "ferry" transportava 259 passageiros e oito membros da tripulação.

"O navio devia ter partido ontem [sábado] para a Turquia, mas devido às condições meteorológicas partiu hoje", referiu.

O navio foi atingido por uma vaga e começou a meter água a escassos quilómetros da costa, relatou o canal de notícias estatal turco TRT, citado pela agência norte-americana AP.

Várias companhias operam ligações de "ferry" na movimentada rota entre Kyrenia e Tasucu.

Não se sabe ainda qual a empresa que operava a embarcação que se virou.

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.

c/agências