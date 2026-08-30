Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos seis mortos

Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos seis mortos

Um "ferry" com mais de 260 passageiros a bordo naufragou, este sábado, ao largo da costa do norte de Chipre, provocando pelo menos seis mortos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

VER MAIS

De acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, que cita o primeiro-ministro da República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Ünal Üstel, seis pessoas morreram no naufrágio e 172 foram resgatadas.

"O primeiro-ministro da RTNC, Üstel, anunciou que 172 pessoas foram resgatadas do navio que naufragou, que transportava 267 pessoas, que seis pessoas perderam a vida e que as operações de busca e salvamento continuam", informou a Anadolu.

A embarcação, do tipo catamarã, fazia a ligação entre o porto de Kyrenia (também conhecido como Girne), no norte da ilha de Chipre, e o porto turco de Tasucu, na província de Mersin.

"A guarda costeira e a população deslocaram-se rapidamente para o local. Aqueles que tinham barcos vieram ajudar. As nossas equipas médicas estão prontas, fizemos todas as preparações necessárias", afirmou Üstel.

Ustel disse que o "ferry" transportava 259 passageiros e oito membros da tripulação.

"O navio devia ter partido ontem [sábado] para a Turquia, mas devido às condições meteorológicas partiu hoje", referiu.

O navio foi atingido por uma vaga e começou a meter água a escassos quilómetros da costa, relatou o canal de notícias estatal turco TRT, citado pela agência norte-americana AP.

Várias companhias operam ligações de "ferry" na movimentada rota entre Kyrenia e Tasucu.

Não se sabe ainda qual a empresa que operava a embarcação que se virou.

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.

c/agências

Tópicos
PUB
PUB