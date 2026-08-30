Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos sete mortos

(em atualização)



De acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, que cita o primeiro-ministro da República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Ünal Üstel, sete pessoas morreram no naufrágio.

O ferry privado partiu do porto de Kyrenia às 12h30 (10h30 em Portugal Continental) e começou imediatamente a afundar por razões desconhecidas, indicaram as autoridades.

A embarcação seguia para o porto turco de Tasucu, na província de Mersin, no Mediterrâneo Oriental. O ferry envolvido, um catamarã, fazia o transporte marítimo diário entre o Chipre do Norte e a Turquia.

Segundo o líder cipriota turco, Tufan Erhurman, 237 pessoas foram resgatadas com vida, enquanto sete morreram e 23 ainda estão desaparecidas.

Questionado sobre o que provocou o naufrágio, o líder cipriota turco mencionou a tempestade de sábado, mas afirmou que as condições meteorológicas eram consideradas adequadas para a navegação.



O ferry transportava 259 passageiros e oito tripulantes.

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.



O presidente da Câmara de Kyrenia, Murat Senkul, afirmou que o navio pertencia à companhia de "ferries" Filo Denizcilik e que se afundou ao largo da praia de Diana, na costa norte de Chipre.

Poucas horas após o naufrágio, a embarcação "afundou completamente a uma profundidade de 514 metros", anunciou o Ministro dos Transportes da República Turca do Chipre do Norte, Erhan Arikli.



