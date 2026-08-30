Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos sete mortos

Naufrágio de "ferry" na costa norte do Chipre faz pelo menos sete mortos

Um "ferry" com cerca de 270 pessoas a bordo naufragou ao largo da costa do norte de Chipre, provocando pelo menos sete mortos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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(em atualização)

De acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, que cita o primeiro-ministro da República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Ünal Üstel, sete pessoas morreram no naufrágio.

O ferry privado partiu do porto de Kyrenia às 12h30 (10h30 em Portugal Continental) e começou imediatamente a afundar por razões desconhecidas, indicaram as autoridades.

A embarcação seguia para o porto turco de Tasucu, na província de Mersin, no Mediterrâneo Oriental. O ferry envolvido, um catamarã, fazia o transporte marítimo diário entre o Chipre do Norte e a Turquia.

Segundo o líder cipriota turco, Tufan Erhurman, 237 pessoas foram resgatadas com vida, enquanto sete morreram e 23 ainda estão desaparecidas.

Questionado sobre o que provocou o naufrágio, o líder cipriota turco mencionou a tempestade de sábado, mas afirmou que as condições meteorológicas eram consideradas adequadas para a navegação.

O ferry transportava 259 passageiros e oito tripulantes. 

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.

O presidente da Câmara de Kyrenia, Murat Senkul, afirmou que o navio pertencia à companhia de "ferries" Filo Denizcilik e que se afundou ao largo da praia de Diana, na costa norte de Chipre.

Poucas horas após o naufrágio, a embarcação "afundou completamente a uma profundidade de 514 metros", anunciou o Ministro dos Transportes da República Turca do Chipre do Norte, Erhan Arikli.

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