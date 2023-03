Navio arde ao largo do Porto. Equipas técnicas avaliam "condições de segurança"

Foto: Estela Silva - Lusa

Continua ativo o incêndio no Greta K, ao largo da Foz do Douro. O navio dirigia-se para Leixões e transportava combustível quando, na tarde de terça-feira, começou a arder.

O navio está a cerca de 20 quilómetros da costa. Segundo o comandante Silva Rocha, já está "junto do navio sinistrado a fragata Corte Real, da Marinha portuguesa", para as equipas técnicas fazerem uma primeira "avaliação das condições de segurança" a bordo.



Não há, neste momento, tripulantes a bordo do navio. Estes serão ouvidos pelas autoridades. Um dos tripulantes acabou por ser observado no hospital.



Depois desta primeira avaliação, será realizada a "descarga do combustível" do Greta K.