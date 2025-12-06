Navio com bandeira portuguesa suspeito de transportar armas para Israel

O Holger G terá mais de 440 toneladas de material militar, componentes para armamento e projécteis de artilharia.



Segundo o jornal, o destinatário será uma empresa isrealita do setor da defesa.



A última vez que o navio reportou a localização foi há 11 dias. Estava ao largo da cidade do Cabo, na África do Sul, depois de ter partido de Moçambique com destino declarado como sendo o Egito.



O caso está também a ser denunciado por vários grupos de apoio à causa palestiniana.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda não comentou o caso.