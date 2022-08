Navio com cereais ucranianos partiu de Odessa

Foto: Oleksandr Kubrakov/ Ukraine Ministry of Infrastructure via Reuters

Já saiu do porto de Odessa, na Ucrânia, o primeiro navio carregado com cereais. Eram 6h30 da manhã, hora de Lisboa, quando o cargueiro "Razoni", da Serra Leoa, zarpou com destino ao Líbano. A bordo leva 26 mil toneladas de milho.