Navio com explosivos apreendido pela Grécia. Partiu da Turquia e seguia para a Líbia

Inês Geraldo - RTP10 Jan, 2018, 18:36 / atualizado em 10 Jan, 2018, 19:48 | Mundo

No último sábado, a Guarda Costeira grega intercetou um navio com bandeira da Tanzânia que continha materiais para fazer explosivos. A embarcação dirigia-se para a Líbia e trazia materiais como nitrato de amónio, detonadores e tanques de gás com petróleo liquefeito.



O comandante da Guarda Costeira revelou que “os materiais tinham como destino a Líbia”, acrescentando que o material apreendido dava para vários tipos de trabalho, desde a criação de bombas e perpetração de atos terroristas.



Tendo em conta a embarcação, a carga foi carregada nos portos turcos de Mersin e İskenderun e tinha como destino original o Djibouti e Omã. No entanto, uma investigação preliminar da Guarda Costeira revelou que o capitão do navio tinha ordens para desembarcar em Misrata, na Líbia.



As autoridades gregas revelaram que não foram encontrados mapas com as áreas do Djibouti e Omã, sendo que a tripulação de oito pessoas foi detida e vai comparecer em tribunal na quinta-feira.



(c/ Reuters)