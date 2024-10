Navio da marinha da Nova Zelândia naufraga em Samoa

"O incidente ocorreu na noite de sábado", explicou o exército, acrescentando que as 75 pessoas a bordo "deixaram o navio em botes salva-vidas e barcos após o encalhe".

De acordo com o contra-almirante Shane Arndell, o navio "HMNZS Manawanui" embateu num recife perto da ilha samoana de Upolu, no Pacífico Sul.

Vídeos publicados pelos meios de comunicação locais parecem mostrar o navio a libertar fumo antes de afundar.

"Todos os 75 tripulantes e passageiros a bordo do HMNZS Manawanui chegaram em segurança a Samoa", disse Shane Arndell em comunicado.

A causa exata do naufrágio ainda não é conhecida.

As equipas de resgate tiveram de lutar contra as correntes e os ventos que empurraram os barcos que transportavam os sobreviventes na direção dos recifes, tendo a ondulação "tornado o esforço de resgate particularmente difícil", segundo o exército da Nova Zelândia.

O "HMNZS Manawanui" realizava levantamentos hidrográficos a uma milha náutica (dois quilómetros) da costa em condições difíceis.

Construído em 2003, o navio oceanográfico foi adquirido pela Nova Zelândia à Noruega em 2019.

As autoridades de Samoa emitiram um alerta para a costa sul da ilha de Upolu no fim de semana. No momento do incidente estavam previstas ondas de até quatro metros.