Navio de investigação OceanXplorer em Timor-Leste para estudar águas profundas

Segundo o executivo, o navio de investigação atracou sábado no porto de Tíbar, a cerca de 30 quilómetros a oeste de Díli e vai permanecer no local até ao próximo dia 22 no âmbito da missão "OceanX Timor-Leste 2025: Explorando os Limites -- A passagem de Timor".

"A missão resulta de uma parceria entre a organização sem fins lucrativos OceanX, com sede nos Estados Unidos, e o Governo de Timor-Leste, através do Ministério da Agricultura, Pescas, Pecuária e Florestas, contando ainda com a colaboração de várias universidades e instituições científicas internacionais", pode ler-se na informação.

O OceanXplorer, um dos navios de investigação científica mais avançado do mundo, está equipado com laboratórios, `drones`, submersíveis com capacidade de atingir seis mil metros de profundidade e sistemas de imagem.

"A expedição OceanX Timor-Leste 2025 irá estudar as águas profundas a norte de Díli e da Ilha de Ataúro, uma das zonas de maior biodiversidade e menos exploradas do Triângulo de Coral, onde se encontram os oceanos Pacífico e Índico", explica o Governo.

Os investigadores vão recolher dados sobre biodiversidade, correntes oceânicas, habitats e espécies, para um maior conhecimento dos ecossistemas marinhos do país.

"Os resultados obtidos permitirão estabelecer uma base científica sólida sobre o ecossistema marinho timorense e orientar futuras políticas de investigação, conservação e gestão dos recursos oceânicos", refere a informação.

O executivo destaca também que a missão é um "marco significativo na valorização e exploração sustentável dos recursos marinhos nacionais, consolidando o compromisso do Governo em promover o desenvolvimento sustentável e a proteção do ambiente marinho como pilares estratégicos da economia azul".