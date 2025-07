Navio de perfuração petrolífera aderna no Golfo do Suez e faz pelo menos quatro mortos

O navio de perfuração adernou na terça-feira à noite ao largo da cidade de Ras Ghareb, no lado africano do Golfo do Suez, o braço noroeste do Mar Vermelho e uma rota de navegação crucial, informou o ministério egípcio do Petróleo num comunicado.

Havia 30 trabalhadores a bordo quando o navio de perfuração virou, disse Amr Hanafy, governador da província do Mar Vermelho.

As equipas de resgate recuperaram quatro corpos e resgataram outros 22, que foram levados para hospitais, segundo a mesma fonte.

Segundo o governador, navios da marinha egípcia juntaram-se aos esforços de busca e salvamento, que continuaram durante a noite, para encontrar quatro tripulantes desaparecidos.

O naufrágio ocorreu numa área chamada Gabel el-Zeit, um importante local egípcio de produção de petróleo, a cerca de 300 quilómetros a sul do Canal do Suez, informou o ministério num comunicado.

É improvável que o naufrágio cause transtornos às embarcações que transitam pelo canal, que liga o Golfo do Suez ao Mar Mediterrâneo.