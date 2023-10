Navio dos EUA abate mísseis do Iémen "potencialmente dirigidos a Israel"

Os mísseis terão sido disparados pela, apoiada pelo Irão, indicou o Pentágono. Um porta-voz do Departamento de Defesa acrescentou que os mísseis eram "potencialmente dirigidos" a "alvos em Israel”, mas foram abatidos pelo vaso de guerra USS Carney, na última noite.

O contratorpedeiro norte-americano, a operar no Mar Vermelho intercetou “três mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones” disparados a partir do território iemenita, confirmou o brigadeiro-general Patrick Ryder. As autoridades dos EUA especificaram que o USS Carney destruiu oito drones aparentemente lançados pelos Houthis.





“Não podemos dizer com certeza quais eram os alvos destes mísseis e drones, mas foram lançados do Iémen, rumo ao norte ao longo do Mar Vermelho, potencialmente em direção a alvos em Israel”, explicou Ryder em conferência de imprensa.



O brigadeiro-general declarou que as informações sobre a natureza dos disparos “ainda estão a ser processadas”. Porém, um alegado ataque pode “estar em andamento”.



“A nossa resposta defensiva foi aquela que teríamos considerado como qualquer ameaça semelhante na região onde formos capazes de fazê-lo contra o nosso pessoal de interesse e os nossos parceiros”, sublinhou.

Primeiro ato militar em defesa de Israel



A cadeia televisiva norte-americana ABC observa que o recurso aos mísseis teleguiados do USS Carney para intercetar disparos que não visaram diretamente o navio é uma manobra sem precedentes no Médio Oriente.



Esta operação torna-se também o primeiro ato militar dos EUA para defender Israel, ao mesmo tempo que a Casa Branca e outros países dizem que estão a tentar conter o conflito pela via diplomática.







O incidente de quinta-feira ocorreu durante as primeiras horas da noite (hora local), quando os mísseis e drones foram detetados movendo-se para o norte, sobre as águas do Mar Vermelho.



Os mísseis disparados pelos Houthis foram intercetados por mísseis SM2 transportados a bordo do destroyer e "as interceções ocorreram sobre a água e não sobre a terra".





O USS Carney estava em trânsito para o Mar Vermelho através do Canal de Suez, na quarta-feira, por isso ainda navegava em águas que fazem fronteira com o Egito, a Península do Sinai, o Sudão, a Arábia Saudita e o Iémen.



Ataques a bases militares

Os EUA mantêm várias bases no Médio Oriente, com tropas, aviões de combate e navios de guerra. Com o apoio claro da Casa Branca às ações israelitas contra o Hamas em Gaza, o Iraque já alertou o Pentágono para uma maior ameaça às forças militares ocidentais na região.



No Iraque, segundo Washington, algumas dessas bases já sofreram ataques de drones e rockets. “Um pequeno número de soldados” ficou ferido, reportou Ryder.



Na quarta-feira, um drone atingiu as forças dos EUA na Síria, desferindo ferimentos leves a militares. Um outro dispositivo foi abatido.



“Embora não se preveja quaisquer respostas potenciais a estes ataques, direi que tomaremos todas as ações necessárias para defender as forças dos EUA e da coligação contra qualquer ameaça”, rematou o brigadeiro-general.





O USS Carney faz parte do reforço norte-americano, juntamente com o porta-aviões USS Gerald R. Ford, que foi destacado para o Mediterrâneo oriental para dissuadir o Irão e o Hezbollah de se juntarem à guerra entre Israel e o Hamas.





Na semana passada, Washington enviou dois porta-aviões, perto de dois mil fuzileiros e navios de apoio para águas do Médio Oriente.



A Casa Branca deixou claro que “não há planos ou intenções” para o uso desta força, mas reitera a disponibilidade dos meios militares, caso seja necessário, para “proteger os interesses de segurança nacional”.