Navio militar russo afunda ao largo da costa turca

Inês Geraldo - RTP 27 Abr, 2017, 17:43 / atualizado em 27 Abr, 2017, 17:44 | Mundo

Um navio russo afundou após colidir com uma embarcação togolesa no Mar Negro, revelou o ministro dos transportes turcos, Ahmed Arslan. O acidente aconteceu em situações climatéricas adversas, com nevoeiro cerrado e pouca visibilidade.