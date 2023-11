Navio norte-americano abate `drone` disparado do Iémen

O responsável não especificou a autoria do lançamento do dispositivo, mas os rebeldes Huthi do Iémen, apoiados pelo Irão, assumiram vários ataques com `drones` e mísseis desde o início da guerra entre Israel e movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro.

O `destroyer` de mísseis guiados USS Thomas Hudner "disparou contra um `drone` vindo do Iémen que se dirigia para o navio", disse o elemento do Pentágono, sem mencionar onde ocorreu o incidente.

No mês passado, prosseguiu, a Marinha norte-americana abateu vários mísseis e `drones` lançados pelos Huthis que controlam a capital do Iémen, Sana, e que fazem "parte do eixo de resistência" contra Israel.

Em 07 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) -- desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -- realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 40.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 11.320 mortos, na maioria civis, 28.200 feridos, 3.250 desaparecidos sob os escombros e mais de 1,6 milhões de deslocados, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.

Estas mortes provocaram profunda indignação no Médio Oriente e encorajaram ataques contra as tropas norte-americanas presentes na região e contra Israel.

Os Huthis disseram na semana passada que abateram um `drone` dos Estados Unidos, enquanto as forças norte-americanas no Iraque e na Síria têm sido alvo de ataques igualmente com `drones` e mísseis.