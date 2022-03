Navio russo carregado de gás natural chegou ao porto de Sines

O navio russo carregado de gás natural está já no Porto de Sines. Saiu do porto russo de Sabetta antes do início da invasão da Ucrânia. O navio tanque de gás natural liquefeito começou a descarregar esta manhã, após algumas mudanças de horário. A descarga foi contestada pelo movimento Climáximo que exige a rejeição do carregamento de gás por parte da autoridade portuária.