Nayib Bukele conquista maioria absoluta no parlamento de El Salvador

Duas semanas após as eleições legislativas e presidenciais, a comissão eleitoral disse que o partido Nuevas Ideas (Novas Ideias) garantiu 54 dos 60 deputados no Congresso de El Salvador, com partidos aliados a conquistarem mais três lugares.

Na oposição, a histórica Aliança Republicana Nacionalista (Arena, direita) terá dois deputados e o partido Vamos (centro-direita) um.

A Frente de Libertação Nacional, de esquerda, que tinha quatro deputados, ficará de fora do parlamento pela primeira vez desde a assinatura dos acordos de paz de 1992, quando o país saiu de uma ditadura militar de décadas e entrou na democracia.

"Agora, ele não precisa de nenhum outro partido", disse à agência de notícias Associated Press (AP) Eduardo Escobar, advogado da organização não-governamental Ação Cidadã, que explicou que anteriormente Bukele teria pelo menos de obter o apoio dos partidos aliados.

O partido do presidente terá também o poder de alterar a Constituição, que proíbe os líderes de exercerem mais de dois mandatos consecutivos.

Bukele tornou-se o primeiro presidente de El Salvador a ser reeleito democraticamente. No entanto, legalmente, será o primeiro de dois mandatos possíveis, depois de uma polémica alteração, em 2021, de um critério de interpretação da Constituição.

Em entrevista à AP no início de fevereiro, o vice-presidente, Félix Ulloa, deixou aberta a possibilidade de Bukele concorrer a um terceiro mandato caso a constituição do país seja alterada.

A contagem dos votos tornou-se objeto de escrutínio depois de uma série de irregularidades e falhas que resultaram no colapso do sistema de transmissão de resultados.

Por causa do caos, a comissão eleitoral de El Salvador pediu uma contagem manual dos votos das eleições legislativas e de parte dos votos presidenciais, vencidas por Bukele com 84,7% dos votos.