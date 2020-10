Nazca, o gato e os amigos com 2000 anos

A figura zoomórfica de um gato a descansar resistiu à erosão do deserto de Nazca durante cerca 2000 anos. Uma elevação arenosa em Pampa de Nazca revelou esta figura felina de 37 metros de comprimento que se junta a 70 imagens de animais já localizados na região.

“A figura estava prestes a desaparecer pois está localizada numa encosta e tem sofrido os efeitos da erosão natural” explicou o Ministério da Cultura do Perú em comunicado.



Johny Isla, o arqueólogo do Parque das Linhas de Nazca explica que a produção do desenho deste gato é atribuída ao final da cultura Paracas. O intervalo cronológico associado vai de 500 a.C. a 200 d.C..



É precedido por comunidades que desenvolveram a cultura de Nazca que desenharam, até cerca do ano de 700 da nossa era, a maioria dos geoglifos conhecidos.

Isla acrescenta , “Sabemos isso por comparação de iconografias. As decorações dos tecidos da era Paracas, por exemplo, são desenhos de pássaros, gatos e pessoas e tem um traço compatível com estes geoglifos”, citado na BBC.



O que são geoglifos? O desenho do gato foi encontrado durante trabalhos de melhoramento de percursos para observação dos monumentos, no início de 2020. A figura foi limpa e conservada. As linhas do contorno variam entre 30 a 40 centímetros de largura.

O solo do deserto é coberto por rochas oxidadas e tem um tom de ferrugem. Por baixo, a camada geológica é composta por areias de cor clara. Os homens e mulheres que marcaram o chão terão percebido que, ao tirarem as rochas, era criado um contraste visual. Os cientistas acreditam que as linhas foram então desenhadas criando um traço negativo com a remoção das pedras escuras revelando o claro da areia. A pouca chuva no deserto ajudou a perpetuar o contraste da mensagem.







E que mensagens esses povos deixaram?





O estudo das linhas intensificou-se em 1927, com Toribio Mejia Xesspe, arqueólogo peruano, mas só ganhou dimensão pública na década de trinta quando as figuras foram registadas a partir do ar, em voos sobre o território.



Em meados do século XX várias interpretações foram feitas por investigadores. Paul Kosov e Maria Reiche defenderam que os desenhos teriam alinhamentos relacionados com a astronomia, mas Johan Reinhard apresentou uma nova perspectiva, o ritual.



Seria a água, ou a falta dela que impulsionaria os trabalhos dos gigantescos monumentos no deserto. Para Reinhard, os desenhos tinham uma carga simbólico-religiosa. As aranhas seriam sinal de chuva, os macacos estariam associados a existência de água e os beija-flores à fertilidade.







Os 300 padrões geométricos, as mais de 800 retas e 7 dezenas de impressões zoomórficas estão classificados como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1994.



As Linhas de Nazca cobrem cerca de 450 quilómetros quadrados da planície costeira peruana .