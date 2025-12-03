Negociação para paz na Ucrânia sem progressos com Putin a acusar Europa de complicar

Luís Peixoto - Antena 1





Já depois deste encontro o secretário de Estado norte-americano, Marco Rúbio foi à televisão Fox News dizer que foram feitos alguns avanços na discussão com a Rússia sobre as garantias de segurança para a Ucrânia.





Relativamente à provocação de Putin, que afirma que a paz na Ucrânia não se resolve porque a Europa está a complicar o processo, manifestando estar pronto para um confronto, Mark Rutte, secretário-geral da NATO, rejeitou responder ao desafio de Vladimir Putin.

Foram cinco horas de conversa entre Steve Witkoff e Jared Kushner, na comitiva norte americana, com Vladimir Putin e Yuri Ushakov, assessor do presidente russo, onde não se chegou a um consenso nas matérias entre delegações.Mas o conselheiro do presidente russo afirma que as conversações foram úteis, construtivas e significativas, ficando assente que a via diplomática continua aberta.