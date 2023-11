Negociações de adesão da Bósnia à UE podem começar quando critérios estiverem cumpridos

"A Comissão recomenda a abertura de negociações de adesão com a Bósnia-Herzegovina logo que seja atingido o grau necessário de conformidade com os critérios de adesão", segundo um comunicado do executivo comunitário.

Apesar de reconhecer os progressos feitos após concessão, em 2022, do estatuto de país candidato, nomeadamente com a eleição de um governo "que começou a realizar reformas, nomeadamente através das alterações que introduzem controlos de integridade no sistema judicial", Bruxelas considera que o país precisa de se esforçar mais no sentido de cumprir as prioridades fixadas.

O executivo comunitário "acompanhará continuamente os progressos e a conformidade em todos os domínios relacionados com a abertura de negociações e apresentará um relatório ao Conselho, o mais tardar, em março de 2024".

A Albânia, Montenegro e Macedónia do Norte permanecem com o estatuto de países candidatos, com perspetiva de abertura de negociações de adesão, enquanto a Sérvia, já candidata, e Kosovo ainda não iniciaram a aplicação das suas respetivas obrigações vinculativas.

A UE, através do processo de alargamento, integra novos membros quando estes cumprem uma série de condições políticas e económicas.