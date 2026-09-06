Negociações de paz. Enviados dos EUA esperados em Kiev para discutir "próximos passos"

Cessar-fogo temporário

Atribuiu ainda a guerra, que começou com a invasão russa em grande escala do país vizinho, a 24 de fevereiro de 2022, a um "problema de personalidade" entre Zelensky e Putin.





C/agências

No sábado, os dois enviados de Donald Trump estiveram na capital russa.Putin esteve reunido até altas horas da noite com Steve Witkoff e Jared Kushner, que chegaram a Moscovo, segundo Trump, com uma proposta para acabar com o conflito na Ucrânia., disse o conselheiro do Kremlin Yuri Ushakov à comunicação social., acrescentou, especificando que o lado russo "se declarou confiante na conquista dos objetivos definidos"."É claro que a situação não é simples", declarou Putin aos dois enviados norte-americanos numa grande sala no Kremlin, segundo imagens divulgadas pela televisão russa.As propostas serão agora apresentadas ao lado ucraniano e os planos concretos só devem ser anunciados nas próximas semanas, à medida que os enviados se dirigem a Kiev para conversações com o presidente ucraniano.Na sexta-feira à noite, os aeroportos de Kiev foram alvo de ataques aéreos russos, denunciou Zelensky, que considerou tratar-se de uma tentativa da Rússia para impedir a visita de Witkoff e Kushner ao seu país. E ainda durante o dia de sábado, bombardeamentos russos na Ucrânia fizeram pelo menos sete mortos, dois no distrito de Bucha, perto da capital, e cinco na região de Dnipro, no centro do país, segundo as autoridades ucranianas.Na sexta-feira, Zelensky tinha assegurado que a Ucrânia não bombardearia território russo durante estas negociações e pediu a Moscovo que "garantisse um cessar-fogo mútuo" durante "o tempo necessário para a sua realização".Desde o seu regresso à Casa Branca, em janeiro de 2025, para um segundo mandato presidencial, Donald Trump iniciou várias rondas negociais para tentar encontrar uma solução para o conflito, o mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas tais tentativas não produziram, até agora, quaisquer resultados concretos.Trump não precisou se a proposta transmitida pelos seus enviados envolve uma cedência de territórios pela Ucrânia à Rússia, como anteriormente sugerira, tendo apenas declarado: "Temos uma ideia para a paz".