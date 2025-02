Negociações de paz na Ucrânia só com a presença e contributo da União Europeia

Kaja Kallas falou com os jornalistas à margem da reunião de ministros da defesa da NATO, que decorre em Bruxelas, e deixou bem claro que Trump e Putin não vão resolver isto entre eles.A vice-presidente da União Europeia também comentou a as declarações de responsáveis da administração norte-americana, que admitiam não devolver à Ucrânia as regiões anexadas pela Rússia. Kaja Kallas diz mesmo que não é assim que se negoceia.