Negociações de paz. Posições de Kiev e Moscovo são "bastante distantes"

"Discutimos longamente as posições apresentadas por ambas as partes nos memorandos transmitidos da última vez. Essas posições são bastante distantes", disse Vladimir Medinsky, em conferência de imprensa, no final.

O chefe da delegação russa disse ainda que foi proposta a Kiev uma trégua de "24 a 48 horas" nas linhas da frente e aceitado nova troca de prisioneiros.



"Mais uma vez, propusemos ao lado ucraniano que considere (...) estabelecer breves tréguas de 24 a 48 horas nas linhas da frente para que as equipas médicas possam retirar os feridos e os comandantes possam recuperar os corpos dos seus soldados", acrescentou Vladimir Medinsky.

Troca de prisioneiros

O negociador russo referiu ainda que Rússia e a Ucrânia acordaram, no final das negociações, uma nova troca de prisioneiros envolvendo 1.200 pessoas de cada lado, e Moscovo ofereceu a Kiev os corpos de mais 3.000 soldados.



"Dando continuidade à troca de prisioneiros de guerra, concordamos que pelo menos 1.200 prisioneiros de guerra adicionais serão trocados por cada lado num futuro próximo".







Também foi anunciado, após as conversações, que Kiev propôs a Moscovo a realização de uma cimeira entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin com o objetivo de pôr fim à guerra até o final de agosto.



A participação do presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, seria "valiosa", afirmou o chefe da delegação ucraniana, Roustem Oumerov.



De acordo com Rustem Umerov, chefe do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia, Kiev está preparado para um cessar-fogo e apelou a Moscovo que "demonstre uma abordagem construtiva e realista".





"Ninguém espera um caminho fácil. É claro que será uma discussão muito complicada", disse aos jornalistas o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, reiterando que as propostas das partes em conflito para pôr fim ao conflito eram "diametralmente opostas".



Já uma fonte da delegação ucraniana mencionou à AFP que esperava uma "posição construtiva" da Rússia e que esta ponha fim "aos ultimatos".





Segundo disse à AFP um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, o encontro entre as delegações turca, russa e ucraniana começou no Palácio Çiragan pelas 19h00, na presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, e do diretor do MIT (serviços de informações turco), Ibrahim Kalin. A reunião ocorreu dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado a Moscovo um prazo de 50 dias para alcançar a paz ou enfrentar "tarifas muito severas".





Trata-se da terceira ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, a decorrer em Istambul nos últimos meses, numa nova tentativa de pôr fim a mais de três anos de guerra, apesar das posições “diametralmente opostas” dos dois países.



As últimas duas rondas, a 16 de maio e a 2 de junho, acabaram sem resultados sobre um acordo para um potencial cessar-fogo. Kiev e Moscovo conseguiram acordar trocas de prisioneiros de guerra e de corpos de combatentes.



Começou esta quarta-feira uma terceira ronda de negociações na cidade turca, embora o Kremlin tenha adiantado, pouco antes da reunião, que as conversações para alcançar a paz na Ucrânia podiam ser "muito complicadas".