Mundo
Guerra no Médio Oriente
Negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão vão recomeçar
A bordo do Airforce One, na habitual entrevista de domingo à noite aos jornalistas que viajam com o presidente, Donald Trump anunciou que as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão vão recomeçar esta segunda-feira à tarde.
O objetivo é alcançar um acordo que permite reabrir o estreito de Ormuz
e resolver divergências entre os dois países em relação ao programa nuclear do Irão.
Trump não indicou, no entanto, nem o local das negociações nem quem é que vai participar nelas.
O presidente dos Estados Unidos justificou assim a ordem que deu para suspender o ataque que estava a ser preparado contra o Irão.
e resolver divergências entre os dois países em relação ao programa nuclear do Irão.
Trump não indicou, no entanto, nem o local das negociações nem quem é que vai participar nelas.
O presidente dos Estados Unidos justificou assim a ordem que deu para suspender o ataque que estava a ser preparado contra o Irão.