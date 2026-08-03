Negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão vão recomeçar

Negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão vão recomeçar

A bordo do Airforce One, na habitual entrevista de domingo à noite aos jornalistas que viajam com o presidente, Donald Trump anunciou que as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão vão recomeçar esta segunda-feira à tarde.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Daniel Heuer - Reuters

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O objetivo é alcançar um acordo que permite reabrir o estreito de Ormuz
e resolver divergências entre os dois países em relação ao programa nuclear do Irão.

Trump não indicou, no entanto, nem o local das negociações nem quem é que vai participar nelas.

O presidente dos Estados Unidos justificou assim a ordem que deu para suspender o ataque que estava a ser preparado contra o Irão.

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