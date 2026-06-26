Negociações entre Líbano e Israel continuam hoje em Washington

"As discussões entre Israel e o Líbano continuam em curso, e continuamos a facilitar o processo. As duas partes retomarão as negociações (...) às 09:00 [14:00 em Lisboa], para dar continuidade aos trabalhos em busca de um acordo", disse o Departamento de Estado à agência de notícias France-Presse.

Horas antes, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos tinha dito que Líbano e Israel estão "muito perto" de uma declaração de intenções para uma trégua duradoura.

"Estamos muito perto de alcançar o nosso objetivo de chegar a uma declaração de intenções entre os dois países", declarou Marco Rubio aos jornalistas durante uma visita a Manama, no Bahrein, depois de considerar que o segundo dia de negociações foi "muito produtivo".

O secretário de Estado norte-americano acrescentou que existe "um interesse muito positivo" na conclusão do entendimento, independentemente de ser alcançado hoje ou nos próximos dias, embora tenha avisado que "o processo vai demorar e dar muito trabalho".

Rubio salientou que, "pela primeira vez em 30 anos", os governos do Líbano e de Israel estão a manter contactos diretos, defendendo que é o Governo libanês, e não o grupo xiita Hezbollah, que detém "o direito soberano de defender os interesses e falar em nome do povo libanês", por dispor de "líderes democraticamente eleitos".

O secretário de Estado reiterou que pretende alcançar "a paz para o futuro" no Líbano e alertou que "não haverá paz nem estabilidade" no Médio Oriente enquanto continuarem a operar grupos armados não estatais dentro de países soberanos com apoio financeiro do Irão.

Rubio concluiu na quinta-feira uma deslocação aos países do Golfo Pérsico, que incluiu visitas aos Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein, centrada no memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irão.

Washington está a acolher a terceira e última reunião da quinta ronda de negociações entre o Líbano e Israel, destinada a alcançar uma trégua duradoura após quase quatro meses de conflito.

O Hezbollah reiterou, por seu lado, a oposição às negociações diretas, afirmando, em comunicado, que "nada acontecerá no Líbano sem que se chegue a um entendimento" com o movimento e sustentando que qualquer acordo futuro não poderá avançar enquanto persistirem alegadas violações israelitas do atual cessar-fogo.

O grupo pró-Irão voltou a acusar Israel na quinta-feira de "flagrante violação" do cessar-fogo, após um ataque com um drone que matou três pessoas. O exército israelita afirmou ter matado combatentes do Hezbollah.