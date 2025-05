Negociações EUA-Irão. Washington quer desmantelar produção de urânio

O governante iraniano revelou que foram apresentadas algumas propostas que vão obrigar a novas discussões.



As negociações destinam-se a concluir um novo acordo para impedir o Irão de produzir armas nucleares, em troca do levantamento das sanções que estão a paralisar a economia.



Washington endureceu a sua posição ao pedir que sejam totalmente desmanteladas as estruturas onde é produzido o urânio enriquecido.



O Irão negou desde sempre que os seus investimentos no nuclear tenham quaisquer ambições militares, mas o facto é que o seu programa prevê o enriquecimento de urânio a 60 por cento, o que os especialistas consideram permitir uma rápida progressão para urânio enriquecido para armas.