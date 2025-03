Negociações para Gaza permanecem muito sensíveis

O governo israelita acabou de anunciar que vai enviar uma delegação a Doha, num esforço para conseguir avanços nas negociações de cessar-fogo. Este anúncio surge depois de o Hamas afirmar que há sinais positivos para começar as negociações da segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

As negociações deviam ter começado na segunda feira mas até agora não houve entendimento com Israel através dos mediadores.



O impasse levou os rebeldes Houtis a renovar ameaças de ataque contra Israel. Dão quatro dias ao governo de Telavive para abrir a entrada de ajuda humanitária em Gaza.



França, Alemanha, Itália e Reino Unido anunciaram apoio ao plano árabe para reconstrução de Gaza no valor de 53 mil milhões de dólares. A proposta - já rejeitada por Israel e pelos Estados Unidos - evita a deslocação de palestinianos do enclave.