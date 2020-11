Negociações promovidas pela ONU inconclusivas na Líbia

", explicou, em declarações a jornalistas, a enviada das Nações Unidas na Líbia, Stephanie William, citada pela agência AFP.A ONU tinha anunciado na sexta-feira eleições naquele país do Médio Oriente para o final de dezembro de 2021.Os 75 delegados de todos os quadrantes, reunidos desde segunda-feira a convite da ONU nos subúrbios de Tunes, deviam ter chegado a acordo sobre as eleições nacionais, a nomeação de um chefe de governo e os três membros de um conselho presidencial para formar um executivo unificado.", sublinhou Stephanie William, lembrando que "".





Como proceder e quem luta pelo poder







A ONU não especificou quais são os desígnios do presidente do Conselho Presidencial, a quem será confiado, por exemplo, o cargo de chefe das Forças Armadas.O chefe do governo terá de compor o seu executivo e fazer com que este seja aprovado por um voto de confiança no parlamento.A Líbia atravessa uma fase de violência desde o derrube do regime de Muammar Kadafi, após intervenção da NATO, em 2011, com várias milícias a lutarem por territórios.

Duas autoridades rivais competem pelo poder, o Governo de Unidade Nacional (GNA), instalado a oeste de Trípoli, e que é reconhecido pela ONU, e uma força liderada por Khalifa Haftar, o homem forte do leste, apoiado por parte do Parlamento eleito e liderado por Águila Saleh.