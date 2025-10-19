Mundo
"Nenhum ferido a lamentar". Museu do Louvre assaltado
O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um assalto ao início da manhã deste domingo. O anúncio é da ministra francesa da Cultura Rachida Dati, na rede social X, segundo a própria "as investigações" estão em curso. O museu encontra-se encerrado este domingo.
A ministra francesa da Cultura anunciou na manhã deste domingo que o Museu do Louvre foi alvo de um assalto. “Não há feridos a lamentar”, segundo Rachida Dati.
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025
Também o Museu do Louvre anunciou no X ter encerrado as suas portas neste domingo “por motivos excecionais”.
O incidente ocorreu entre as 9h30 e as 9h40, logo após a abertura do museu. Os criminosos terão chegado de trotinete e utilizaram um elevador de carga para aceder a uma das fachadas do museu, antes de partirem as janelas com ferramentas.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k