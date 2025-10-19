"Nenhum ferido a lamentar". Museu do Louvre assaltado

Rachel Mestre Mesquita - RTP
Mika Baumeister - Unsplash

O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um assalto ao início da manhã deste domingo. O anúncio é da ministra francesa da Cultura Rachida Dati, na rede social X, segundo a própria "as investigações" estão em curso. O museu encontra-se encerrado este domingo.

A ministra francesa da Cultura anunciou na manhã deste domingo que o Museu do Louvre foi alvo de um assalto. “Não há feridos a lamentar”, segundo Rachida Dati.


"Estou no local ao lado das equipas do museu e da polícia", acrescenta a ministra, precisando que “as investigações” estão em curso. Segundo revelou uma fonte do Ministério do Interior à RTP, os assaltantes conseguiram escapar com joias. Os danos estão a ser avaliados.

Também o Museu do Louvre anunciou no X ter encerrado as suas portas neste domingo “por motivos excecionais”.

O incidente ocorreu entre as 9h30 e as 9h40, logo após a abertura do museu. Os criminosos terão chegado de trotinete e utilizaram um elevador de carga para aceder a uma das fachadas do museu, antes de partirem as janelas com ferramentas.


