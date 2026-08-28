Nepal. Dois portugueses dados como desaparecidos foram encontrados, três cidadãos continuam por localizar

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros indicou esta manhã que foram localizados "em segurança" os dois irmãos que foram dados como desaparecidos na quinta-feira.





No entanto "contam-se dois novos desaparecimentos".





"No total estão desaparecidos três cidadãos nacionais na sequência do desastre no Nepal", um do sexo masculino e duas do sexo feminino.