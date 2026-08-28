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Nepal. Dois portugueses dados como desaparecidos foram encontrados, três cidadãos continuam por localizar
O MNE português indicou esta sexta-feira que os dois irmãos dados como desaparecidos na quinta-feira "foram localizados em segurança". No entanto, há mais dois cidadãos nacionais desaparecidos. No total, três cidadãos portugueses continuam desaparecidos.
O Ministério português dos Negócios Estrangeiros indicou esta manhã que foram localizados "em segurança" os dois irmãos que foram dados como desaparecidos na quinta-feira.
No entanto "contam-se dois novos desaparecimentos".
"No total estão desaparecidos três cidadãos nacionais na sequência do desastre no Nepal", um do sexo masculino e duas do sexo feminino.