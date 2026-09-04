Nepal. Dois trabalhadores de central hidroelétrica foram resgatados com vida

Estes dois trabalhadores foram resgatados esta sexta-feira. Encontravam-se numa das centrais hidroelétricas destruídas pela enxurrada da semana passada, após o colapso de um glaciar.





Os dois trabalhadores, Sanjay Sah, um encarregado de mecânica, e Kabir Maharjan, um supervisor de mecânica, foram levados para um hospital militar em Katmandu após o resgate.





Um dos sobreviventes, Sanjay Sah, disse ao jornal Kathmandu Post que outras três ou quatro pessoas poderiam ainda estar vivas no túnel onde se encontravam. Outro sobrevivente, Kabir Mahrjan, não conseguia mexer as mãos ou as pernas após o resgate, adiantou a agência Reuters citando um responsável do Governo nepalês.





O resgate bem sucedido vem aumentar a esperança de encontrar mais sobreviventes. As autoridades e equipas de resgate estimam que cerca de 900 pessoas continuam presas em túneis.





As operações de busca e salvamento prosseguem com o Exército, a polícia nepalesa e também a assistência de especialistas da Índia, Coreia do Sul e China.





Até ao momento, pelo menos 1.252 pessoas morreram no Nepal devido às enxurradas de 26 de agosto. No entanto, há ainda 4.200 pessoas que continuam desaparecidas.





Já a China contabilizou 21 mortos no Tibete, havendo ainda 541 pessoas desaparecidas.







