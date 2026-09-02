Nepal. Pelo menos 46 pessoas continuam encurraladas em central hidroelétrica

Um funcionário da Autoridade de Eletricidade no país indicou esta quarta-feira que os 46 trabalhadores poderão estar ainda vivos, uma semana após as cheias repentinas que ocorreram no Nepal.



"Em Rasuwagadhi, acreditamos que 46 pessoas estão presas numa estrutura semelhante a uma divisão no túnel. (…) Estamos muito confiantes de que devem estar vivos ao fim de uma semana porque têm comida e água lá dentro”, afirmou Amhsu Kiran Shahi à agência Reuters.



Até ao momento, as autoridades nepalesas conseguiram resgatar 279 pessoas nesta central hidroelétrica que ficou inundada na sequência da enxurrada no Nepal, na semana passada.



No entanto, 639 pessoas continuam desaparecidas nesta central: algumas devem continuar presas em túneis. As equipas de resgate nepalesas, indianas e chinesas continuam as escavações em busca de sobreviventes.



As cheias que atingiram o Nepal há uma semana provocaram pelo menos 1.114 mortos, mas 3.916 pessoas continuam desaparecidas. Do lado chinês, há registo de 16 mortos e 546 desaparecidos no Tibete.

