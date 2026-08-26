Nepal. Vídeo capta momento do impacto da enxurrada

Nepal. Vídeo capta momento do impacto da enxurrada

Imagens captadas por uma câmara de vídeo vigilância mostram o impacto da onda de lama e água sobre os edifícios do posto fronteiriço entre o Nepal e a China, que provocou uma tragédia humana esta quarta-feira.

RTP /
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A enxurrada terá tido início num deslizamento de placas de gelo provocado por um sismo de baixa intensidade, coincidindo com chuvas intensas que levaram a derrocadas.

Mais de 400 turistas estão dados como desaparecidos, incluindo uma portuguesa. Estava num grupo no posto fronteiriço do lado nepalês.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está na acompanhar de perto esta situação.

Há 95 mortos confirmados, tendo sido resgatadas 114 pessoas. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.

A UE disponibilizou o sistema de satélite Copérnico para auxiliar nas buscas e salvamento.

O mau tempo já destruiu pontes, estradas e instalações energéticas.

Várias vilas na região dos Himalaias foram afetadas.
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