Mundo
Nepal. Vídeo capta momento do impacto da enxurrada
Imagens captadas por uma câmara de vídeo vigilância mostram o impacto da onda de lama e água sobre os edifícios do posto fronteiriço entre o Nepal e a China, que provocou uma tragédia humana esta quarta-feira.
Mais de 400 turistas estão dados como desaparecidos, incluindo uma portuguesa. Estava num grupo no posto fronteiriço do lado nepalês.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros está na acompanhar de perto esta situação.
Há 95 mortos confirmados, tendo sido resgatadas 114 pessoas. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.
A UE disponibilizou o sistema de satélite Copérnico para auxiliar nas buscas e salvamento.
O mau tempo já destruiu pontes, estradas e instalações energéticas.
Várias vilas na região dos Himalaias foram afetadas.