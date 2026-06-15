Netanyahu anuncia candidatura às próximas eleições legislativas em Israel
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou esta segunda-feira que vai candidatar-se às próximas eleições legislativas em outubro e sublinhou que tem a "intenção de ganhar".
"Vou candidatar-me e tenho a intenção de ganhar", disse, em resposta às perguntas dos jornalistas na sua primeira conferência de imprensa após o anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim ao conflito.
O líder israelita procura assim um quarto mandato enquanto primeiro-ministro, embora enfrente agora uma onda crescente de contestação de vários partidos da oposição e até de membros da sua coligação, com críticas à sua atuação durante o mais recente conflito com o Irão e o movimento xiita Hezbollah no Líbano.
Esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita afirmou que a guerra contra o Irão salvou Israel da ameaça de "destruição nuclear" e garantiu que o exército israelita permanecerá em Gaza, Líbano e Síria "pelo tempo que for necessário".
"O mais importante é que salvámos o Estado de Israel da ameaça de aniquilação nuclear", disse Netanyahu, numa conferência de imprensa, após o anúncio de um acordo entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra no Médio Oriente. O primeiro-ministro defendeu o historial da guerra contra Teerão e as operações militares israelitas no Irão, Líbano e Gaza.
Netanyahu insistiu também que o Irão nunca terá armas nucleares.
"Defendi-o até hoje e continuarei a defendê-lo no futuro. Com ou sem acordo, o Irão não terá armas nucleares. Nem hoje nem amanhã. Enquanto eu for primeiro-ministro de Israel, isso não acontecerá", disse o chefe do Governo à imprensa israelita, na qual quis enumerar as "conquistas" alcançadas após esta guerra.Netanyahu admite discordar de Trump tal como ocorre "nas melhores famílias"
Benjamin Netanyahu vincou também esta segunda-feira que conhece há muitos anos o presidente norte-americano, Donald Trump, e que concordam e discordam em diversas ocasiões, tal como acontece "até nas melhores famílias".
"A relação entre parceiros que se conhecem bem implica estar de acordo em muitas coisas e, por vezes, discordar. Isso acontece mesmo nas melhores famílias", sublinhou Netanyahu na sua primeira conferência de imprensa após o anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Irão.
"Nos Estados Unidos dizem que o presidente Trump faz tudo o que eu lhe peço, e em Israel dizem o contrário", referiu, acrescentando que "isso não é verdade".
O líder israelita realçou que o presidente norte-americano envolveu o seu Exército para lutarem juntos contra o seu "inimigo comum".
"Isto é admirável. Respeito-o", destacou ainda, sobre a atuação de Trump no Irão, embora tenha acrescentado que ainda não sabe qual é o conteúdo do acordo anunciado e que se prevê assinar esta sexta-feira.
As suas declarações surgem na sequência das palavras de Trump sobre Netanyahu nas últimas semanas, classificando-o de "pessoa difícil" e de "louco", e sugerindo-lhe que se mostrasse mais grato pelo apoio norte-americano.
c/ Lusa