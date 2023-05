Netanyahu aprovou Orçamento de Estado após acordo com ultra ortodoxos

Os fundos, que preveem o financiamento especial de dezenas de milhões de euros, está a ser criticado pela oposição ao governo de Netanyahu.

Na terça-feira à noite milhares de israelitas manifestaram-se em Jerusalém contra a atribuição de fundos públicos aos judeus ultra ortodoxos, acusando a coligação governamental de estar a "saquear" o país.

Benjamin Netanyahu já tinha anunciado que o Estado iria conceder aos ultra ortodoxos do sexo masculino, casados, e que prosseguem estudos religiosos um pacote total de 250 milhões de shekels (62,5 milhões de euros), além dos subsídios que a comunidade ultra ortodoxa já recebe.

Trata-se de uma medida no âmbito de um acordo de última hora com um dos partidos ultra ortodoxos da coligação governamental.

O Orçamento foi aprovado por uma maioria de 64 deputados de direita que apoiam o governo.

O Knesset, Câmara Baixa do Parlamento israelita, é composto por um total de 120 parlamentares.

"Ganhámos as eleições, aprovámos o Orçamento, continuamos por mais quatro anos", afirmou Netanyahu na conta oficial no Facebook, depois de várias semanas de negociações sobre as exigências orçamentais dos parceiros de coligação.

O Executivo de Netanyahu que reúne partidos de direita, ultra nacionalistas e ultra ortodoxos, tinha até ao dia 29 de maio para aprovar o Orçamento do Estado.

Em caso da não aprovação das contas públicas o governo seria obrigado a convocar novas eleições gerais num quadro marcado, nos últimos meses, pela inflação elevada, subida das taxas de juros e a desvalorização da moeda.