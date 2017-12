Netanyahu argumenta que muitas nações vão seguir decisão dos EUA

07 Dez, 2017, 09:39 | Mundo

“Gostaria de anunciar que já estamos em contacto com outros países que vão declarar semelhante reconhecimento”, disse Benjamin Netanyahu num discurso esta quinta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros.



No entanto, o primeiro-ministro israelita não nomeou qualquer país que estaria nessa lista.



Donald Trump já deu instruções para mudar a Embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém, que deverá estar concluída dentro de três a quatro anos.



“Não tenho dúvidas que no momento em que a Embaixada americana mudar para Jerusalém, ou mesmo antes, haverá um movimento de muitas embaixadas para Jerusalém. O momento chegou”, argumentou Netanyahu.



Esta quinta-feira, o grupo palestiniano Hamas veio apelar a uma “nova intifada” como resposta à decisão de Trump.



Para os israelitas, o momento é de elogio ao presidente norte-americano.



Benjamin Netanyahu, considerou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "entrou para sempre na história" de Jerusalém, ao reconhecer a cidade como a capital de Israel.



"O presidente Trump entrou para sempre na história da nossa capital e o seu nome será exibido orgulhosamente junto com outros nomes na gloriosa história da nossa cidade", disse Netanyahu.



Donald Trump reconheceu na quarta-feira Jerusalém como capital de Israel, afirmando que "há muito que já deveria ter sido tomada" esta decisão.



O anúncio o presidente norte-americano representa uma rotura com décadas de neutralidade da diplomacia norte-americana na questão israelo-palestiniana.