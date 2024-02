Netanyahu confirma próxima incursão militar em Rafah e promete "passagem segura" para civis

Numa entrevista à cadeia norte-americana, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou que Israel está a preparar uma ofensiva terrestre à cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos se refugiam.Netanyahu voltou a apelar à evacuação da região, garantindo que instruiu as Forças de Defesa de Israel a planearem a retirada de centenas de milhares de pessoas de Rafah antes desta invasão terrestre."Parte do nosso esforço de guerra é impedir que os civis fiquem feridos. Parte do esforço de guerra do Hamas é que acabem assim", declarou.Por este motivo, vários governos e ONG internacionais avisam que os palestinianos já não têm para onde ir e que qualquer processo de saída será uma nova deslocalização forçada para qualquer lugar.A artilharia israelita atingiu uma casa que servia de abrigo na zona leste da cidade, de acordo com a agência de notícias oficial palestiniana, que relatou ataques noutras áreas do centro e do sul da Faixa.Caças israelitas lançaram ataques contra várias zonas da cidade de Khan Younis, também no sul do enclave. Além disso, fontes locais referiram vítimas mortais, incluindo uma criança, na sequência do bombardeamento de uma casa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza.

Hamas avisa que ataque a Rafah vai “destruir” as negociações

, avançou o canal de televisão, controlado pelo Hamas, ao citar um importante líder do grupo.O Hamas diz responsabilizar "totalmente a administração dos EUA, a comunidade internacional e a ocupação israelita".A ameaça israelita está também a preocupar as autoridades ocidentais.O presidente Joe Biden disse que esta resposta de Telavive ao ataque do Hamas a 7 de outubro é “excessiva”.A Arábia Saudita também alertou para “repercussões muito graves” para a população civil na eventualidade de um ataque israelita em Rafah.“A contínua violação do direito internacional e do direito humanitário internacional confirma a necessidade de uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para evitar que Israel cause uma catástrofe humanitária”, disse o governo de Riade em comunicado.“Aqueles que dizem que não devemos entrar em Rafah estão, de facto, a dizer-nos que temos de perder a guerra e deixar o Hamas no lugar", respondeu, por sua vez, Netanyahu aos críticos.O Ministério da Saúde do Hamas anunciou este domingo que 28.176 pessoas foram mortas, na sua maioria mulheres, crianças e adolescentes, na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro do ano passado. Há ainda registo de 67.784 pessoas feridas.



c/agências