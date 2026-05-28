Netanyahu dá ordens ao exército para tomar 70 por cento da Faixa de Gaza

"Neste momento, temos o [movimento islamita] Hamas pela garganta. Controlamos agora 60% do território da Faixa [de Gaza]. Como sabem, estávamos nos 50% [após a entrada em vigor do cessar-fogo], passámos para 60%, e a minha diretiva é chegar aos [...] 70", declarou Benjamin Netanyahu durante uma conferência na Cisjordânia ocupada, da qual o canal 12 divulgou um excerto na Internet.

Estas declarações surgem numa altura em que Gaza continua a ser palco de episódios diários de violência, com os ataques israelitas recorrentes.



O cessar-fogo entrou em vigor sob pressão dos Estados Unidos a 10 de outubro, dois anos após o início da guerra a 7 de outubro de 2023.



Nos termos do cessar-fogo, as forças israelitas deveriam retirar-se para lá de uma "linha amarela", nome dado à linha de demarcação entre a área controlada pelo Hamas e a controlada pelo exército israelita, o que conferia a este último o controlo de pouco mais de 50% do território.