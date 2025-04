Netanyahu discute com Trump questões da atualidade mundial

"Os dois líderes vão discutir as tarifas aduaneiras, os esforços para trazer de volta os reféns israelitas (ainda retidos em Gaza), as relações israelo-turcas, a ameaça iraniana e a luta contra o Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de captura contra Netanyahu”, informou nas vésperas do encontro o gabinete do primeiro-ministro israelita.



Apesar de ser um próximo e reconhecido aliado, Trump decidiu impor tarifas alfandegárias de 17% a Israel. Nesta visita, Netanyahu deverá tentar convencer Trump a recuar nesta ideia, segundo avançou o "media" norte-americano Axios.



Esta visita acontece também numa altura em que parece remota a possibilidade de um novo cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas, uma vez que o exército israelita retomou e intensificou as suas operações no enclave após uma trégua de dois meses.