Netanyahu disse esperar anunciar em breve libertação de reféns

Numa breve declaração televisiva, divulgada hoje, o responsável disse ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar os detalhes técnicos", acrescentando: "o nosso objetivo é limitar estas negociações a um prazo de poucos dias".

A declaração surge após o Hamas ter aceitado parte do plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra. O Presidente Donald Trump saudou a declaração do Hamas, mas avisou que "o Hamas deve agir rapidamente, ou então todas as apostas serão canceladas".

Benjamin Netanyahu prometeu desarmar o movimento islamista palestiniano Hamas, seja através do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, ou por meios militares.

"O Hamas será desarmado... isso acontecerá diplomaticamente, através do plano de Trump, ou militarmente, através de nós", disse Netanyahu no discurso.

"Também o disse em Washington. Será feito de maneira fácil ou difícil mas será feito", acrescentou.

O primeiro-ministro saudou o facto de o plano americano, que ainda tem de ser negociado pelo Hamas antes de ser aceite, envolver a libertação de todos os reféns numa primeira fase, após a qual as tropas israelitas continuariam a "controlar todos os territórios que controlam dentro da Faixa de Gaza", aproximadamente 80% da mesma.

E defendeu a sua ofensiva de dois anos em Gaza, afirmando que, se as tropas se tivessem retirado da Faixa mais cedo, não teriam assumido o controlo de Rafah, a cidade fronteiriça a sul com o Egito, nem do corredor de Filadélfia que atravessa a Faixa, o que, segundo ele, impediu o contrabando de armas para o território.