O primeiro-ministro israelita reuniu-se, ontem, com familiares dos reféns do Hamas em Gaza. Netanyahu garantiu-lhes que os esforços para os recuperar aumentam todos os dias.

Após este encontro, as famílias emitiram um comunicado no qual defendem se necessário um acordo global que deve receber um amplo apoio nacional.



O Hamas mantém 220 reféns, que foram capturados no dia do massacre em Israel a 7 de outubro.