Netanyahu fala com Biden sobre negociações para um cessar-fogo

"O primeiro-ministro queria agradecer ao presidente americano Biden e ao presidente eleito Donald Trump pela sua cooperação nesta missão sagrada", lê-se num comunicado do gabinete de Benjamin Netanyahu, citado pela agência espanhola de notícias, a EFE.

Benjamin Netanyahu "discutiu com o Presidente americano o progresso das negociações para a libertação dos nossos reféns e informou-o do mandato que tinha dado à equipa de negociação em Doha, com o objetivo de fazer avançar a libertação dos reféns", escreve também a France-Presse (AFP), citando o comunicado.

No sábado, Netanyahu anunciou que enviaria a sua equipa de negociação, chefiada pelo chefe da Mossad, David Barnea, a Doha para continuar as negociações indiretas com o Hamas para um acordo de cessar-fogo em Gaza.

Para além de Barnea, viajaram também para o Qatar o chefe do Shin Bet, Ron Bar, o general Nitzan Alon, que é o elo de ligação do governo israelita com as famílias dos reféns, e Ofir Falk, o principal conselheiro político de Netanyahu.

Os rumores de que um acordo poderia estar iminente estão a ganhar força e até fontes do Hamas disseram aos meios de comunicação árabes que as conversações estão "essencialmente concluídas", faltando apenas que os mediadores recebam luz verde de Netanyahu.

Antes de anunciar a partida da delegação, Netanyahu reuniu-se com Steve Witkoff, o enviado de Trump para o Médio Oriente, que tomará posse a 20 de janeiro e tem insistido que quer o fim das guerras em que os EUA estão envolvidos, como a de Gaza, e ameaçou o Hamas de transformar a Faixa num "inferno na terra" se não libertar primeiro os reféns.

Até agora, apenas foi alcançado um acordo de tréguas de uma semana, em novembro de 2023, em que 105 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinianos, estando agora a ser negociado um cessar-fogo faseado.

Na primeira fase, 34 reféns seriam libertados em troca de um número de prisioneiros palestinianos a determinar, acrescenta a EFE.