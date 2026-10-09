Netanyahu felicita Flávio Bolsonaro e convida-o a visitar Israel

No telefonema feito na quinta-feira à noite, Netanyahu felicitou Bolsonaro pelo seu "grande feito" na primeira volta e pelo sucesso do seu partido no parlamento, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Na mesma nota identifica-se erradamente o candidato como Jair Bolsonaro, o seu pai, que foi Presidente do Brasil entre 2019 e 2023, ficando inelegível e que cumpre uma pena por tentativa de golpe de Estado, pelo que não concorre nestas eleições.

Segundo o comunicado, ambos pretendem "renovar a profunda amizade entre os dois países", no âmbito do que o gabinete de Netanyahu descreveu como uma "transformação" das relações de Israel com os países sul-americanos e um reforço dos laços com os líderes do continente.

Na chamada, classificada pelo comunicado como "extremamente calorosa", participou também Eduardo Bolsonaro, irmão e conselheiro do candidato.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 anos, obteve 47,03% dos votos na primeira volta, realizada no domingo, enquanto o atual Presidente brasileiro, o candidato de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu 45,16%.

Os dois vão disputar a segunda volta, marcada para 25 de outubro.

As relações entre Israel e o Brasil deterioraram-se durante o Governo de Lula da Silva, que classificou como genocídio a ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

Em 2024, Israel declarou Lula pessoa não grata, depois de o Presidente brasileiro ter comparado a ofensiva ao Holocausto. Posteriormente, o Brasil juntou-se à ação apresentada pela África do Sul contra Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça.