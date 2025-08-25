Netanyahu lamenta "trágico acidente" em duplo ataque contra hospital
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lamentou hoje "o trágico acidente" em Kahn Yunis, referindo-se a um duplo ataque das suas forças contra uma unidade hospitalar no sul da Faixa de Gaza, que matou pelo menos 20 pessoas.
Segundo uma nota do gabinete do chefe do Governo, os militares israelitas iniciaram uma "investigação exaustiva" a estes ataques, que, entre as vítimas, provocaram a morte de pelo menos cinco jornalistas.
O primeiro ataque atingiu o último andar de um edifício do Hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul do território.
Minutos depois, quando jornalistas e equipas de resgate acorriam ao local, um segundo projétil atingiu o local, descreveu Ahmed al-Farra, chefe do departamento de pediatria do Hospital Nasser.
Os ataques foram condenados pela generalidade da comunidade internacional, incluindo vários países ocidentais, agências das Nações Unidas e organizações de defesa dos jornalistas.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu uma investigação rápida e imparcial.
Na nota hoje divulgada pelo seu gabinete, Netanyahu afirma que "Israel valoriza o trabalho dos jornalistas, dos profissionais de saúde e de todos os civis".
Posteriormente, foi divulgada a morte de um sexto jornalista, atingido a tiro pelo Exército israelita em al-Mawasi, também no sul da Faixa de Gaza, segundo as autoridades locais, controladas pelo grupo islamita palestiniano Hamas.
"A nossa guerra é contra os terroristas do Hamas. Os nossos objetivos conjuntos são derrotar o Hamas e trazer os nossos reféns de volta para casa", afirmou ainda o primeiro-ministro israelita, a respeito dos objetivos que traçou para o conflito.