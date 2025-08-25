Netanyahu lamenta "trágico acidente" em duplo ataque contra hospital

Segundo uma nota do gabinete do chefe do Governo, os militares israelitas iniciaram uma "investigação exaustiva" a estes ataques, que, entre as vítimas, provocaram a morte de pelo menos cinco jornalistas.

O primeiro ataque atingiu o último andar de um edifício do Hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul do território.

Minutos depois, quando jornalistas e equipas de resgate acorriam ao local, um segundo projétil atingiu o local, descreveu Ahmed al-Farra, chefe do departamento de pediatria do Hospital Nasser.

Os ataques foram condenados pela generalidade da comunidade internacional, incluindo vários países ocidentais, agências das Nações Unidas e organizações de defesa dos jornalistas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu uma investigação rápida e imparcial.

Na nota hoje divulgada pelo seu gabinete, Netanyahu afirma que "Israel valoriza o trabalho dos jornalistas, dos profissionais de saúde e de todos os civis".

Posteriormente, foi divulgada a morte de um sexto jornalista, atingido a tiro pelo Exército israelita em al-Mawasi, também no sul da Faixa de Gaza, segundo as autoridades locais, controladas pelo grupo islamita palestiniano Hamas.

"A nossa guerra é contra os terroristas do Hamas. Os nossos objetivos conjuntos são derrotar o Hamas e trazer os nossos reféns de volta para casa", afirmou ainda o primeiro-ministro israelita, a respeito dos objetivos que traçou para o conflito.