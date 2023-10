Netanyahu mostra a Blinken fotos de bebés mortos no ataque

Numa das fotos pode ver-se o corpo de uma criança ensanguentada num saco mortuário e, nas outras duas, restos humanos carbonizados do que parecem ser dois bebés, segundo as imagens que já foram divulgadas na rede social X (antiga Twitter).

"Esta visão vai para além do que podemos imaginar para qualquer pessoa", comentou o chefe da diplomacia norte-americana, acrescentando que "o mundo vê novas provas da (...) desumanidade do Hamas (...) dirigida contra bebés, crianças pequenas, adultos, idosos, pessoas com deficiências".

Uma polémica começou nos últimos dias em torno da existência de provas de abusos cometidos pelo Hamas contra crianças de `kibutz` (antigas aldeias agrícolas coletivistas) atacados, depois de um soldado ter declarado a um canal de televisão que tinha havido situações de "bebés decapitados".

Os combates em algumas comunidades duraram vários dias e fizeram centenas de mortes e há ainda um número indeterminado de pessoas por identificar ou recuperar.