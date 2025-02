Netanyahu recebido por Trump para discutir cessar-fogo em Gaza

Na véspera do encontro com o líder norte-americano, Netanyahu manteve na capital federal norte-americana conversações com Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Médio Oriente, sobre a segunda fase do cessar-fogo em Gaza. Estas conversações estão previstas prosseguir no final da semana com o primeiro-ministro do Qatar e com altos funcionários egípcios, os outros mediadores nesta questão.



Também na segunda-feira, dois responsáveis do Hamas afirmaram que o movimento islamita palestiniano está “pronto a iniciar negociações para a segunda fase” do cessar-fogo com Israel.



Negociado durante meses, o acordo de tréguas de três fases entrou em vigor em 19 de janeiro, dia em que os combates cessaram no território palestiniano após 15 meses de guerra.



A primeira fase dura seis semanas e deverá permitir a libertação de 33 reféns em troca de mais de 1.900 palestinianos detidos por Israel e o reforço da ajuda humanitária ao enclave palestiniano.



A segunda fase tem como objetivo a libertação dos últimos reféns e o fim definitivo das hostilidades.



Uma terceira fase, ainda incerta, deverá definir os termos da reconstrução da Faixa de Gaza e da sua governação no futuro.



Estas negociações ocorrem numa altura em que Israel conduz uma vasta operação militar no norte da Cisjordânia ocupada desde 21 de janeiro.