Netanyahu reuniu-se com representantes dos EUA em Israel

Netanyahu disse, numa mensagem divulgada hoje através das redes sociais, que se reuniu com "altos funcionários" dos Estados Unidos e que está a trabalhar em conjunto com a Administração norte-americana no sentido de cumprir o acordo estabelecido pelo Presidente Donald Trump.

O chefe de Governo israelita frisou que os objetivos são o desarmamento do Hamas e desmilitarização da Faixa de Gaza, "mantendo plenamente" a segurança de Israel.

O encontro ocorreu em Kiryat Gat, Israel, e envolveu autoridades civis e militares israelitas e norte-americanas.

Netanyahu reuniu-se com o responsável do Comando Central dos EUA (CENTCOM), almirante Brad Cooper, e com o general norte-americano Patrick Frank.

O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Eyal Zamir, e o novo diretor do Shin Bet (serviços de informações israelitas), David Zini, também estiveram presentes, entre outras autoridades militares.

Os Estados Unidos procuram supervisionar o cessar-fogo em Gaza, facilitar a entrada de ajuda humanitária e coordenar o eventual envio de uma força internacional.

O acordo de cessar-fogo firmado no Egito, após negociações indiretas entre Israel e o Hamas, tem sido violado pelas duas partes.

Esta semana, Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza provocando mais de uma centena de mortos entre a população civil.

O ataque foi provocado pela alegada falta de cumprimento por parte do Hamas sobre a entrega dos restos mortais de cidadãos israelitas que foram raptados no dia 07 de outubro de 2023.