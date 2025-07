Netanyahu vai à Casa Branca com Trump a insistir num cessar-fogo em Gaza

Em Doha, no Catar, a primeira ronda de negociações indiretas entre as delegações de Israel e do Hamas para negociar as condições da suspensão temporária do conflito terminou ontem à noite sem avanços.Mesmo assim, Donald Trump afirma acreditar que ainda existe a possibilidade do acordo com o Hamas esta semana.No entender do professor José Palmeira, a União Europeia está fora destas negociações, mas terá um papel fundamental na reconstrução dos territórios na próxima fase.