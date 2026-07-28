Netanyahu vai discutir Irão e defender segurança de Israel com Trump

"Vou a Washington para me encontrar com o nosso amigo, o Presidente Donald Trump. Este é o meu oitavo encontro com ele desde que foi eleito presidente para o seu segundo mandato, mais do que com qualquer outro líder internacional. É um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade", destacou Netanyahu em declarações antes de embarcar no seu voo.

O líder israelita ações com "grande determinação e grande sabedoria" perante o cenário internacional instável, perante o conflito no Médio Oriente que voltou a escalar militarmente nas últimas semanas devido à gestão do estreito de Ormuz.

"Discutiremos todos os pontos da agenda, em primeiro lugar o Irão. Naturalmente, o nosso objetivo é salvaguardar a nossa segurança e também expandir o círculo de paz à nossa volta", realçou.

Netanyahu detalhou ainda que o "objetivo claro" da viagem é "garantir a segurança, a força e o futuro do Estado de Israel".

No início de junho, enquanto Washington negociava um acordo com Teerão para pôr fim às hostilidades, Trump admitiu ter trocado palavras com o primeiro-ministro israelita, a quem chamou "um completo lunático".

No entanto, o líder da Casa Branca desvalorizou o incidente, que ocorreu num momento de tensões crescentes sobre a ofensiva israelita no Líbano, que ameaçava inviabilizar as negociações sobre a situação no Médio Oriente.

Netanyahu está em viagem para o funeral do senador Lindsey Graham, que descreveu como "um dos melhores amigos que o Estado de Israel já teve", uma cerimónia que vai reunir líderes mundiais, como o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Também hoje, Trump respondeu de forma incisiva quando questionado sobre a oposição de Netanyahu à venda de caças F-35 dos Estados Unidos à Turquia.

"Ninguém me diz a quem vendemos e a quem não vendemos", declarou aos jornalistas a bordo do Air Force One, antes de acrescentar que Israel "não sobreviveria sem" a sua administração.

O dirigente norte-americano observou que "a Turquia não é grande fã de Israel nem de Bibi", referindo-se à alcunha do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e sublinhou que Ancara é um "grande aliado" dos Estados Unidos.

Trump vai receber Netanyahu na Casa Branca na terça-feira e espera-se que o encontro se concentre no conflito com o Irão, iniciado pelos dois países em 28 de fevereiro, e nos esforços de Washington para chegar a um acordo com Teerão.

Nas declarações a bordo do "Air Force One", Donald Trump reconheceu ter "pequenas diferenças" com Netanyahu sobre o desenvolvimento da guerra no Médio Oriente, ainda que ressalve que ambos continuam "muito próximos" nas suas posições.

A última reunião de ambos decorreu em fevereiro na Sala Oval, antes do início da ofensiva militar contra o Irão.

Há meses que Trump procura um acordo com Teerão para pôr fim a uma guerra impopular entre o eleitorado norte-americano e que fez disparar os preços dos bens petrolíferos, enquanto Netanyahu teme que um pacto entre Washington e a República Islâmica fortaleça o principal país rival na região.