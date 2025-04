Netanyahu visita Gaza e deixa aviso: "O Hamas continuará a sofrer golpe após golpe"

Impasse prossegue

O acordo de tréguas foi quebrado a 18 de março por Israel, que acusou o Hamas de ter não estar a cumprir a sua parte do acordo.

Desde que Israel retomou a sua ofensiva em Gaza, a 18 de março, pelo menos 1.630 pessoas foram mortas, elevando o total de mortos em 18 meses de guerra para 51 mil, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.





Desde o reinício da ofensiva em Gaza, o exército israelita tomou territórios ao longo das suas fronteiras, incluindo a do norte e a do sul, e agora controla quase 70% do território total, que está sob ordens de deslocamento ou em zonas de exclusão, de acordo com as últimas estimativas do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).



Na área sul, ao longo da fronteira com o Egito, as forças israelitas estabeleceram um novo corredor e quase evacuou a cidade de Rafah, controlando assim uma área que representa cerca de 20% de todo o território de Gaza.





c/agências

A visita ao terreno acontece numa altura em que as tropas israelitas continuam a expandir o controlo do território no norte e sul de Gaza, no que dizem ser numa tentativa de pressionar o Hamas a aceitar as exigências israelitas para a libertação de mais reféns.Um funcionário palestiniano familiar com as negociações disse à BBC que a proposta não apresentava nenhum compromisso relativamente à retirada das tropas israelitas no enclave em troca da libertação dos reféns – uma exigência essencial do Hamas.Para além disso, esta é também a primeira vez que Israel adicionou o desarmamento do Hamas como condição para avançar com um cessar-fogo, o que constitui uma linha vermelha para o grupo.Esta última proposta de cessar-fogo israelita foi apresentada aos mediadores regionais no final da semana passada, poucos dias depois do encontro entre Netanyahu e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington.O Hamas retomou as negociações com os mediadores egípcios e cataris no final de março, com vista a ressuscitar o cessar-fogo em Gaza.O Hamas quer passar à segunda fase do acordo, que prevê um cessar-fogo permanente, a retirada das tropas israelitas de Gaza, a retoma do envio de ajuda humanitária e a libertação dos restantes reféns.Israel, por seu turno, exigia o prolongamento da primeira fase para que mais reféns sejam libertados, assim como a "desmilitarização" de Gaza e a saída do Hamas antes de passar à segunda fase.Edan Alexander é o único americano vivo refém do Hamas e estava a ser utilizado pelo grupo armado como forma de pressionar Israel a chegar a um acordo.