Nevão no Paquistão faz pelo menos 21 mortos

De acordo com as autoridades, o Exército está a limpar as estradas e a tentar salvar os turistas que ainda estão presos.

A cidade de Murree foi declarada área de desastre e foi pedido aos moradores que permaneçam afastados. Apesar dos avisos das autoridades, nos últimos dias os turistas aglomeraram-se nesta pequena cidade para assistirem a uma atípica queda de neve.